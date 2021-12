SPA Joventina Dias inaugura máquina de raio-X digital e espaço revitalizado em Manaus

Manaus/AM-A O Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, inaugurou nesta terça-feira (28), um novo aparelho de raio-X digital. Além da entrega do aparelho de raio-X digital, a SES-AM realizou a revitalização da sala para a realização do exame e adquiriu novos equipamentos, como computadores e HD externo, que permitirão que o procedimento seja realizado e, logo após, o acesso ao resultado pelo médico na unidade, facilitando a visualização e a avaliação do paciente. De acordo com a diretora da unidade, Elcinei Sampaio, o consultório de odontologia e o laboratório do SPA também receberam novos equipamentos. Neste ano também foram adquiridos para a unidade 215 itens, com recursos de emendas parlamentares para a melhoria da prestação de serviços à população. Dentre os itens estão respiradores, monitores, foco e aspirador para a emergência, troca de ares-condicionados e mobiliário. “Nós estávamos sobrecarregando outras unidades para atender os nossos usuários. Com o equipamento, vamos absorver a nossa própria demanda, que é de 500 exames por mês, atendendo os bairros da redondeza e municípios adjacentes à ponte”, destacou a diretora.

