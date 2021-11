Profissionais de saúde são vacinados contra Covid-19 em hospitais de Manaus

Manaus/AM - Mais de 650 servidores e profissionais foram vacinados contra a Covid-19 nas unidades de saúde do Amazonas, até a manhã desta sexta-feira (05). A intensificação da vacinação iniciou na quarta-feira (03) com o objetivo de alcançar os servidores que ainda não receberam, principalmente, a terceira dose do imunizante, e aumentar a cobertura vacinal no Amazonas.

O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, reforçou que a estratégia de ofertar a vacina no local de trabalho é para aumentar a oportunidade de imunizar servidores da saúde com a dose de reforço.

“Levantamento mostrou que cerca de 11 mil servidores da rede pública estadual estavam com a terceira dose atrasada. Mudamos a estratégia para busca ativa. Estamos entrando nas unidades para vacinar essas pessoas. Essa mobilização está dando muito resultado. Já estamos em cinco unidades e vamos atender toda a rede estadual, inclusive a rede privada. Vamos oportunizar a vacina, essa é nossa nova estratégia”, declarou o médico.

Unidades de Saúde – A ação do Vacina Amazonas está sendo realizada nos HPSs João Lúcio, Platão Araújo e 28 de Agosto, na Maternidade Ana Braga, no Instituto da Mulher Dona Lindu, além de contemplar servidores do Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Leste, que funciona no mesmo complexo do HPS João Lúcio. A estratégia também será oferecida nas demais unidades de saúde da SES-AM a partir do cronograma da secretaria.

Vacina Amazonas – Com o objetivo de ampliar a vacinação contra a Covid-19 em Manaus, o Governo do Estado realiza uma nova estratégia de imunização em shoppings centers, a partir deste fimde semana (06 e 07). Equipes de saúde estarão nos estabelecimentos para aplicação de primeira e segunda dose em pessoas acima de 12 anos, além de dose de reforço para idosos e em profissionais de saúde.