Sorteio para vagas em creches de Manaus é suspenso pela segunda vez

O adiamento ocorre por determinação da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), que realizará ainda nesta quinta, às 15h, na sede da Semed, com a participação de representantes da Procuradoria Geral do Município (PGM), Ministério Público do Amazonas (MP-AM), Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus (CMM), da Semed e DPE-AM, para tratar sobre o assunto.

Manaus/AM - O sorteio de vagas para as creches municipais de Manaus, previstos para ocorrer nesta quinta-feira (26) foi suspenso pela segunda vez nesta semana. O anúncio foi feito no início da tarde de hoje pela Prefeitura de Manaus.

