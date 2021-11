Sine Manaus divulga 250 vagas de emprego para esta terça-feira

Atividades – acompanhar o transbordo do combustível do caminhão para o posto de abastecimento interno, abastecer com combustível os geradores à diesel, embarcação de apoio e máquinas e empilhadeiras de pequeno porte, realizar o controle diário dos abastecimentos realizados, enviar diariamente relatório de abastecimento para validação ao coordenador.

Requisitos obrigatórios – por não possuir rota para as seguintes áreas - Colônia Antônio Aleixo, João Paulo I e II, Campos Salles, Distrito Industrial 2, Jesus me Deu, Lagoa Azul, Novo Aleixo, Mauazinho, Puraquequara, Parque Riachuelo, Parque São Pedro, Santa Etelvina, Tarumã, União da Vitória, Val Paraíso, Viver Melhor, Jardim Mauá e Parque Mauá -, a empresa não irá recrutar pretensos candidatos moradores desses locais;

Atividades – amanhar peixes de acordo com a solicitação do cliente.

Atividades – realizar a reposição de produtos diversos em gôndolas, vitrines e prateleiras; conferir a validade dos produtos, organizando os produtos de forma otimizada e auxiliar no controle de estoque e manuseio de mercadorias no depósito.

Requisitos obrigatórios – conhecimentos na área de faturamento fiscal e transporte, domínio do pacote Office. Vagas estendidas para Pessoa com Deficiência (PcD);

Atividades – movimentar e guardar mercadorias manualmente (colocando-as no posto e retirando do mesmo), preparar a movimentação de carga e a peleteria.

Requisitos obrigatórios – obrigatório domínio do pacote Office; desejável possuir curso técnico e NR-35 (Trabalho em Altura). Vagas estendidas para Pessoa com Deficiência (PcD).

