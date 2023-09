Público do ‘Sou Manaus Passo a Paço’ ultrapassou 170 mil pessoas na 1ª noite

Manaus/AM - Mais de 170 mil pessoas participaram da primeira noite do maior festival de artes integradas do Norte do país, o “SouManaus Passo a Paço 2023”, realizado no centro histórico da cidade. O balanço do evento foi feito nesta quarta-feira (6) durante coletiva de imprensa com o prefeito David Almeida.

Segundo o chefe do Executivo Municipal, a primeira noite do festival foi um sucesso e já se consolida como um evento de sucesso para todos os públicos. “Nós já estamos em tratativas para que possamos oferecer na próxima edição mais do que entregamos este ano. Nós tivemos, no perímetro de 44 mil quadrados, mais de 170 mil pessoas circulando, e hoje a estimativa é a mesma e a gente vai torcer para que a gente alcance”, disse Almeida.

Na ocasião, o prefeito acentuou, também, o objetivo de colocar Manaus na mira das cidades de grandes eventos, devido ao sucesso da execução do Sou Manaus Passo a Paço 2023.

Monitoramento - Durante todo o festival, o Centro de Cooperação da Cidade (CCC) trabalha de forma integrada com todo o colegiado municipal e mais de 110 câmeras fixas e móveis, do modelo PTZ (Pan, Tilt e Zoom) e Multisenssor panorâmica, que realizam o monitoramento 24 horas, em todo o perímetro do centro da cidade. Além do monitoramento por câmeras, o CCC também realiza o monitoramento aéreo, por meio de dois drones que sobrevoam os sete palcos e nos demais espaços de entretenimento comum à população.

O novo sistema de monitoramento inteligente faz reconhecimento de pessoas e veículos em movimento. A implementação desse videomonitoramento é novidade e está modernizando os procedimentos de fiscalização em todas as zonas da capital amazonense.

Segurança - As equipes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), também trabalham para a execução do festival tranquilo. Na primeira noite, servidores da pasta interceptaram e prenderam, em flagrante, um indivíduo de 33 anos, comercializando pulseiras falsificadas na entrada de um dos palcos do evento. O fato ocorreu por volta das 21h. Em seguida, o infrator foi conduzido à Delegacia Móvel da Polícia Civil do Estado, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Com informações da assessoria.