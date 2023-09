Vídeos: David Guetta leva multidão ao delírio no 'SouManaus Passo a Paço'

De acordo com a Prefeitura de Manaus, mais de 100 mil pessoas já passaram pelo evento nesta primeira noite. O festival acontece durante os dias 5, 6 e 7 de setembro, com atrações musicais nacionais e internacionais, teatro dança, circo, artes plásticas e comidas regionais.

David Guetta leva multidão ao delírio no 'SouManaus Passo a Paço' Caio Guarlotte/Portal do Holanda pic.twitter.com/Svf5dsN8SK

O DJ francês é conhecido mundialmente e é a atração principal da 1ª noite do festival, que já contou com artistas como Humberto Gessinger, Zé Felipe e Murilo Huff. Além disso, o 'SouManaus' conta com uma line-up regional de 77 artistas de vários estilos musicais.

Manaus/AM - O DJ David Guetta agitou uma multidão que aguardava pelo show, na madrugada desta quarta-feira (06), no palco Guardião da Amazônia durante o 'Sou Manaus Passo a Paço 2023', realizado no centro histórico da cidade.

David Guetta leva multidão ao delírio no 'SouManaus Passo a Paço' Paulo Rabelo/Portal do Holanda pic.twitter.com/hmpvIi9kVN

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.