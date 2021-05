Prefeito de Manaus vai à Justiça por vacinas a motoristas de ônibus e garis

“Os agentes de trânsito estão diretamente nas ruas. Outra categoria que é de fundamental importância são os garis, que nos últimos 15 dia, eles recolheram 600 toneladas de lixo de igarapés. Eles entram nos rios e isso tem me incomodado muito, por isso, vou requerer na Justiça, com autorização judicial, que esses profissionais sejam imunizados, assim como os profissionais do transporte coletivo, motoristas e cobradores de ônibus, além de profissionais da imprensa, que não pararam”, explicou Almeida.

