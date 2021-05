Veja calendário de vacinação de professores de Manaus

Manaus/AM - Detalhes do plano de imunização de profissionais da educação de Manaus foram apresentados na manhã desta terça-feira (18), durante coletiva de imprensa realizada na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Na ocasião, o prefeito de Manaus, David Almeida, explicou que o grupo deve ser vacinado de forma escaladona no prazo de até uma semana.

De acordo com David Almeida, devem ser vacinados pedagogos, professores, porteiros, merendeiras e outros profissionais. “Até agora temos cadastrados no Imuniza Manaus 20.675 profissionais da educação, sendo 17.408 do ensino básico e 3.267 do ensino superior. Estamos muito felizes pois, o que estamos fazendo é cumprir uma determinação judicia. Falo do profissional de educação, falo do professor, do administrativo, da merendeira, pedagogo, porteiro”, disse David Almeida.

Calendário

Na quarta-feira (19) serão vacinados profissionais do ensino básico municipal. Na quinta-feira (20), sexta (21) e sábado (22), será a vez de profissionais do ensino básico estadual.

A vacinação para no domingo e é retomada na segunda-feira (24), com a imunização de trabalhadores do ensino básico particular e na terça-feira (25), será a vez de profissionais da educação que atuam no ensino superior, nas esferas estadual, federal e particular.

O prefeito falou ainda sobre a importância do Imuniza Manaus, que informa hora e local de imunização, agilizando o processo. Participaram da coletiva de imprensa o titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Pauderney Avelino, e titular da Semsa, Shádia Fraxe.