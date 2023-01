População terá 72 pontos de vacinação contra Covid-19 disponíveis nesta semana em Manaus

Manaus/AM - Com atendimento ao público a partir de 6 meses de idade, a Prefeitura de Manaus dá continuidade à Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19, nesta semana, de segunda (23) a sexta-feira (27), com 72 pontos de imunização distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) segue ofertando da 1ª até a 5ª dose da vacina, conforme os públicos preconizados pelo Ministério da Saúde.

A secretária da Semsa, Shádia Fraxe, destaca que a população impossibilitada de buscar os postos durante o horário comercial tem como alternativa dez unidades básicas que funcionam até as 20h. Todos os endereços, com horários e públicos atendidos, podem ser acessados diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19.

“É muito importante que as pessoas mantenham o esquema vacinal atualizado, visto que ainda temos uma baixa adesão às doses de reforço, que são essenciais para restabelecer o nível adequado de anticorpos, para evitar formas graves da Covid-19. Nesta semana, completamos dois anos de imunização contra a doença, e seguimos com as unidades de portas abertas para receber toda a população”, reforça.

A secretária orienta que o público busque o ponto de vacinação mais próximo, portando documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina. No caso de crianças e adolescentes, é preciso que eles estejam acompanhados dos pais ou responsáveis maiores de 18 anos de idade.

“Nós pedimos que as famílias observem com atenção os locais de vacinação pois, dos 72 postos, apenas dez são referência para o público infantil de 3 a 11 anos, e quatro para o público de 6 meses a 2 anos. Essa centralização é necessária para que evitemos o desperdício de vacinas, pois a procura ainda está baixa e o lote com dez doses, depois de aberto, só tem a validade de 12 horas”, pontua Shádia.

Todos os detalhes sobre a Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19 podem ser acessados no site da secretaria (semsa.manaus.am.gov.br) e também nas redes sociais, no perfil Semsa Manaus no Facebook e @semsamanaus no Instagram.

Atrasados

Até a última sexta-feira (20), o Sistema Municipal de Vacinação (SMV) apontava que mais de 611 mil pessoas já haviam passado do intervalo para receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Além disso, mais de 476 mil pessoas estavam com a quarta dose atrasada na capital.

Os usuários que têm dúvidas sobre qual dose devem tomar podem fazer a consulta individual na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br). Todos os dados da vacinação contra a doença na capital podem ser acompanhados em tempo real no vacinômetro municipal (vacinometro.manaus.am.gov.br).