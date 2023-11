Pai de bombeiro viu filho morrer em acidente com retroescavadeira em Manaus

Manaus/AM – O pai do bombeiro hidráulico Dionathan Raven Lemos de Souza viu o filho morrer, na tarde deste sábado (4), em um acidente com uma retroescavadeira enquanto trabalhava, na rua Jidá, no conjunto Campo Dourado, no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Colaborador da Construtora Konnen, Dionathan estava prestando serviços à concessionária Águas de Manaus. O pai dele também estava trabalhando na localidade, mas em outra equipe.

O bombeiro hidráulico estava dentro de uma vala onde seria colocado um encanamento, e acabou sendo atingido pela retroescavadeira.

Abalado, o pai de Dionathan permaneceu no local até o corpo do filho ser removido ao Instituto Médico Legal (IML) e não quis falar com a imprensa sobre o caso.

O motorista do veículo foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde o acidente deve ser investigado.