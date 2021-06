Operação Sangria: PF está na Susam e na sede do Governo em Manaus

O governador Wilson Lima e empresários também são alvos da operação. Nesse momento, equipes da PF realizam simultaneamente buscas e cumprimento de mandados na casa de Lima, na sede da Susam e na sede do Governo, localizada no bairro Compensa.

A PF apura indícios de fraude em contratos que envolvem a compra de equipamentos e a prestação de serviços ao Hospital de Campanha montado em Manaus, no pico da segunda onda da pandemia no início deste ano.

Manaus/AM - A Secretaria de Saúde do Amazonas é alvo de mandados de busca e apreensão em mais um desdobramento da Operação Sangria, que investiga irregularidades e desvio de verbas públicas no setor.

