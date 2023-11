Novo edital para leilão de imóveis da Manaus Previdência é publicado

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, publicou, no Diário Oficial do Município (DOM) da última quinta-feira (23), um novo edital para a venda, na modalidade leilão, de um imóvel de propriedade da Manaus Previdência, localizado na rua Luiz Antony, nº 115, Centro. O certame será realizado no dia 27/12, às 9h, nos formatos presencial, na rua Visconde de Sinimbu, nº 1568, Flores, zona Centro-Sul, e online no endereço eletrônico www.leilaovip.com.br.

Os interessados podem visitar o imóvel para conhecer o estado físico e suas especificações até o dia 26/12 (véspera do leilão), das 8h às 14h, em dias úteis.

“Os interessados podem visitar o imóvel e conhecer suas dependências, podendo atestar as condições gerais, tais como conservação, tamanho, vista do imóvel, estrutura, localização, dentre outras características, possibilitando identificar, ainda, visualmente, qual destinação poderá dar ao bem, após arrematação”, explica a chefe da Divisão de Patrimônio da Semad, Joice Braga.

O lance inicial para a compra do imóvel, que possui área construída de 560,60m², é de R$ 602. 411,62. Para pagamento à vista, o arrematante deverá dar um sinal de 20% sobre o valor do bem imóvel arrematado, e o restante até as 15h do primeiro dia útil subsequente.

Também está sendo oferecida a opção de parcelamento, com entrada de, no mínimo, 25% do valor integral do lance a ser pago à vista e restante em até 12 prestações mensais e sucessivas.

A descrição do lote, fotos ilustrativas e informações gerais estão disponíveis aos interessados no seguinte endereço eletrônico https://www.leilaovip.com.br. O edital e seus anexos, poderão ser retirados pelos interessados pelo e-mail [email protected], pelo aplicativo de mensagens WhatsApp (91) 98233-4700, e no próprio site oficial do leilão.