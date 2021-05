Moradores reclamam de buracos em diversas ruas do Japiim

Os buracos ficam em maior evidência no período de chuvas. O Conjunto Atílio Andreazza, também no Japiim, também é um dos que possui buracos, assim como os bairros Cidade Nova, Mutirão e Parque 10 de Novembro.

Além do Japiim, é fácil encontrar buracos em diversos outros bairros da capital como no Conjunto Tocantins, Zona Centro-Sul. “As pessoas veem o Tocantins como um conjunto fechado, mas não, não é obrigação do síndico asfaltar, mas sim da Prefeitura de Manaus. Aqui, dificilmente, um buraco é resolvido com agilidade, esperam ficar cada vez maior para arrumar”, disse o corretor de imóveis Luciano Mendes, de 45 anos, residente do local há mais de 5 anos.

“Eu passo por essa rua todos os dias e preciso desviar do buraco e de veículos que ficam estacionados. As ruas desses conjuntos são pequenas e como esses buracos não recebem asfalto adequado, o risco deles ficarem maiores são grandes. Aí vai ser bem pior e mais perigoso”, disse uma moradora que preferiu não ter o nome revelado.

