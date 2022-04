Moradores devem ficar mais de 4h sem energia após acidente causado por beijo em Manaus

Já o motorista que causou a confusão além de ser agredido, será levado à delegacia para prestar esclarecimentos, passará por teste do bafômetro e terá que arcar com os prejuízos causados. O valor estimado é de R$ 3 mil.

Os serviços de reparo devem durar aproximadamente 4 horas, até lá, os moradores terão que lidar com a falta de energia e condutores terão que redobrar a atenção já que a via está parcialmente bloqueada.

Um motociclista também se feriu e o condutor do carro quase foi linchado. Por conta da derrubada do poste, a fiação elétrica e a rede de internet e telefonia foram destruídas e toda a estrutura vai precisar ser trocada, inclusive o poste.

Uma passageira ficou ferida e precisou ser socorrida pelo Samu. Na ocasião, o motorista contou à polícia que o acidente ocorreu quando ele tentou beijar a mulher que estava no banco do passageiro, mas minutos depois mudou a versão e disse que uma” pane mecânica” provocou a batida.

Manaus/AM – Moradores do bairro Lírio do Vale estão sem energia elétrica desde as primeiras horas da manhã deste domingo (3), depois que um carro derrubou um poste na avenida Laguna.

