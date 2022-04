Beijo ao volante termina em acidente com dois feridos em Manaus

Manaus/AM – Duas pessoas ficaram feridas após um carro colidir com um poste na manhã deste domingo (3), na avenida Laguna, no bairro Lírio do Vale, na zona Oeste. O motivo do acidente dado pelo condutor foi o que mais chamou a atenção da polícia.

Segundo o homem, ele estava no veículo com duas mulheres e teria se virado para beijar uma delas. Na distração, ele invadiu a calçada e acertou a estrutura de concreto.

O poste caiu sobre o veículo e deixou uma passageira ferida, além de um motociclista que trafegava logo atrás e precisou se jogar da motocicleta para não ser eletrocutado e com isso machucou o joelho. Por conta do acidente, o local está parcialmente interditado e equipes de manutenção estão no local.