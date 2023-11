Manaus inicia tratativas para criar comitê de combate às queimadas

Manaus/AM - Para enfrentar as queimadas e os efeitos da fumaça que encobre Manaus, a prefeitura e a Associação dos Municípios do Amazonas estão em tratativas para a criação do Comitê Intermunicipal Permanente da Região Metropolitana de Manaus para Governança Integrada em Meio Ambiente, Produção Rural, Desenvolvimento Sustentável e Defesa Civil.

A iniciativa busca sustentar a atuação dos municípios envolvidos no processo de gestão, desenvolvimento e fortalecimento das atividades de forma regionalizada.

Dados do Programa Queimadas (BRQueimadas), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apontam que o Amazonas registrou, de quarta-feira (1º) até este sábado (4), 72 focos de queimadas. Ainda de acordo com o programa, Manaus não teve nenhum foco neste período. Os dados foram levantados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e estão disponível no site http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/.

O último dia que Manaus registrou um foco de queimada foi em 27 de outubro, quando o Aqua (satélite de referência) detectou um foco na zona rural da capital amazonense, nas imediações da BR-174, que liga o Amazonas ao Estado de Roraima (RR).

Além de combater o desmatamento e queimadas, o comitê vai em busca de verba para reestruturar e fortalecer ainda mais as equipes das secretarias de Meio Ambiente dos municípios. Pretende-se a interferência nas velhas práticas, adotando as tecnologias já definidas pela Embrapa, que contemplam também a agricultura familiar, visando a substituição do uso do fogo no preparo do solo.

“Todos estão alinhados. Já tivemos a reunião deliberativa e agora estamos trabalhando de forma estratégica para atuar contra essa prática em nossa região. Vamos punir aqueles que ainda insistem em cometer esse crime ambiental”, afirmou o secretário da Semmas, Antonio Stroski.