Ponte Rio Negro desaparece em meio à fumaça extrema em Manaus

A Ponte Rio Negro está escondida em meio à extrema fumaça que atinge Manaus há vários dias. Neste sábado (4), a situação se agravou e cartões postais da cidade desapareceram.

A fumaça, que até ontem era densa no ar, agora está na altura das casas. A qualidade do ar na capital é considerada péssima.

Segundo o aplicativo Selva (Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental), por volta das 8h da manhã, bairros da zona sul registaram a pior qualidade do ar com o nível máximo de 437,6. Ao longo do dia, a fumaça se dissipou, mas ainda é considerado risco à saúde.

O site Word’s Air Pollution classificou o ar da capital como “pouco saudável por volta das 11h com o nível de 181. O município de Careiro Castanho, no mesmo horário, estava medindo 216 com a qualidade do ar “muito insalubre”.