Mais de 200 vagas em cursos gratuitos são abertas nesta terça em Manaus

Manaus/AM - A Semtepi, em parceria com o Instituto Visão Amazônica, inicia, nesta segunda-feira, 2 as inscrições gratuitas para processo seletivo em cursos profissionalizantes, voltados a jovens acima de 18 anos em busca do primeiro emprego, trabalhadores ativos e inativos, autônomos e empreendedores residentes na cidade de Manaus.

As atividades fazem parte do projeto “Qualificar é Caminho Certo para Empregar e Empreender” e contam com recursos da emenda parlamentar impositiva nº 160/2021. Entre os cursos estão Empreendedor em Pequenos Negócios; Eletricista de Instalação Residencial; Informática Básica em Ambiente Windows; Assistente Administrativo e Garçom.

Os interessados devem baixar o edital e realizar a inscrição por meio do link disponível em (semtepi.manaus.am.gov.br), até as 23h do próximo sábado, 7.

Os cursos serão realizados presencialmente no período de 9/5 a 3/6, nas unidades do Instituto Visão Amazônica.