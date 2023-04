Joana Darc diz que vai acampar na sede do Ibama e convoca multidão; 'Só saio daqui com a Filó'

Manaus/AM - A deputada Joana Darc realizou uma live, neste sábado (29), e afirmou que irá acampar no Ibama, no Distrito Industrial I, em Manaus. Ela convocou uma multidão de pessoas para ajudar no protesto após a parlamentar e o Agenor Tupinambá serem barrados de visitarem a capivara. "Só saio daqui com a Filó".

Joana Darc se manifestou no Instagram e explicou que havia feito um acordo para visitar a capivara Filó junto com Agenor e um veterinário, para avaliar o estado físico e psicológico do animal e o recinto onde ele estava sendo mantido. Entretanto, estavam sendo bloqueados.

"Já são dois dias que a gente não vê a Filó. A responsável do Cetas [Centro de Triagem de Animais Silvestres] não responde a gente. Estamos muito preocupados, porque o que acordamos, verbalmente, era que no momento que ele [Agenor] quisesse, ele ia poder ver a Filó, e eu também estaria acompanhando junto com um veterinário", disse.

Segundo a deputada, quando a equipe chegou no Ibama, foram barrados. Após algumas tentativas e manifestações nas redes sociais, eles conseguiram entrar, momento em que Joana abriu uma live para mostrar a situação que os animais se encontram.

"Vou acampar aqui no Cetas, não vou sair", disse. "A Filó está sendo vítima de maus-tratos pelo Ibama. Quando um animal está sofrendo maus-tratos, qualquer pessoa pode agir, então eu só vou sair daqui com a Filó", afirmou.