Hospital Joãozinho se pronuncia após morte de bebê de 8 meses em Manaus

Manaus/AM - O Hospital e Pronto Socorro Joãozinho, se manifestou na tarde desta sexta-feira (16), sobre a morte do bebê Charlean Lima da Silva, de apenas oito meses, ocorrida na manhã de hoje.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), lamentou a morte da criança e afirmou que a equipe médica não mediu esforços ao tratamento, além de estar prestado todo apoio aos familiares da criança.

A direção do hospital afirmou que a paciente deu entrada na unidade na quinta-feira (15), com um quadro de pneumonia e infecção aguda das vias aéreas. Na manhã desta sexta-feira, apresentou piora no quadro e precisou ser intubada. Após inúmeras tentativas de reanimação, o bebê não resistiu e veio a óbito.

A Secretaria, porém, não se pronunciou sobre a denúncia feita pela família de Charlean, de que a enfermeira teria aplicado a medicação errada no bebê.

Confira a nota na íntegra:

“NOTA

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da direção do Hospital e Pronto Socorro Joãozinho, lamenta profundamente a morte da criança de 8 meses, e reforça que a equipe médica não mediu esforços ao tratamento e tem prestado todo apoio aos familiares da criança.

A direção do hospital afirma que a paciente deu entrada na unidade na quinta-feira, 15/06, com um quadro de pneumonia e infecção aguda das vias aéreas. Na manhã desta sexta-feira, 16/06, apresentou piora no quadro e precisou ser intubada. Após inúmeras tentativas de reanimação, infelizmente, ela não resistiu e veio a óbito.”