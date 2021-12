FGV divulga edital do concurso para a SSP-AM; Confira as vagas

Manaus/AM- A Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgou nesta sexta-feira (3), o edital do concurso público para as vagas na Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Estão sendo oferecidas 10 vagas para Técnico de Nível Superior, sendo 1 para portadores de deficiência, e 140 vagas para Assistente Operacional, sendo 14 para portadores de deficiência.

As inscrições para o Concurso Público abrem no período de 13 de dezembro de 2021 a partir das 16h e vão até o dia 11 de janeiro de 2022 até às 16h. As provas acontecem no dia 20 de fevereiro somente em Manaus. O valor da taxa de inscrição para o cargo de Nível Superior é de R$82,94 e para Assistente Operacional é de R$40,50.

A seleção dos candidatos ao cargo de Técnico de Nível Superior, que oferece remuneração básica de R$1.285,90 e gratificação de R$1.478,78, será em 5 etapas: Prova objetiva, Exame de Saúde, Avaliação Psicológica, Prova de Títulos, Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social.

Já para Assistente Operacional, que oferece remuneração básica de R$771,54 e gratificação de R$578,65, será por meio de 4 etapas: Prova objetiva, Exame de Saúde, Avaliação Psicológica e Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social.