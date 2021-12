Veja os cargos para os concursos da PM, SSP e Bombeiros no Amazonas

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) terá o segundo concurso público da história do órgão. No primeiro, realizado em 1995, os aprovados não foram convocados.

O concurso da SSP-AM, por sua vez, está abrindo 150 vagas, sendo 140 para nível médio e 10 para nível superior. As provas acontecem no dia 20 de fevereiro somente na capital.

Para o Corpo de Bombeiros serão 453 vagas, sendo 400 para praças e 53 para oficiais. As provas serão realizadas no dia 13 de fevereiro em Manaus, Tabatinga, Humaitá e Parintins.

Manaus/AM - O Governo do Amazonas divulgou como estão divididos os cargos de cada um dos três concursos (PM, Bombeiros e SSP) que foram lançados nesta sexta-feira (3) no Amazonas.

