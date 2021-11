ICMBio lança concurso com salário de até R$ 8 mil no Amazonas

Manaus/AM- O Instituto Chico Mendes lança nesta segunda-feira (29) edital para concurso público com 100 vagas destinadas ao Amazonas.

Os cargos são para técnico ambiental, com salário de R$ 3.605 e analista ambiental com salário de R$ 8.089 e ambos com jornada de 40 horas semanais. Confira o edital completo:

O período de inscrições vai de 3 a 23 de dezembro e as taxas cobradas estão nos valores de R$ 72,80 para o nível técnico e R$ 104 para nível superior.

No edital constam vagas para ampla concorrência , vagas para PcD e ainda cota para pessoas negras.

As provas são objetivas e serão aplicadas no dia 6 de fevereiro de 2022. O gabarito oficial será publicado e divulgado no dia de março.