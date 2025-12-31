Veja resgate de casal que sobreviveu a naufrágio usando porta de geladeira no Amazonas





Manaus/AM - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato do resgate de um casal de pescadores que sobreviveu a três horas à deriva nas águas do Rio Solimões. Raimunda Lima, de 52 anos, e José Carlos Ferreira, de 61, foram salvos na tarde da última terça-feira (30), na zona rural de Manacapuru, interior do Amazonas.

A embarcação do casal virou durante uma tempestade severa. Para não afogarem, os dois se agarraram a uma porta de geladeira que flutuava no rio. Nas imagens, é possível ver a aproximação da lancha da Polícia Militar e o esforço da equipe para retirar as vítimas da água, em um momento em que a mulher já apresentava sinais de exaustão extrema.

Segundo o casal, o acidente foi causado pelos bbanzeiros. Durante o tempo em que estiveram na água, outras embarcações passaram pelo local, mas ninguém percebeu os pedidos de socorro.

"Quando avistamos o casal no meio do rio, a senhora já estava muito fraca. Conseguimos nos aproximar e puxá-los para a lancha", relatou o subtenente Dernilson Barros, do 1º Grupamento da PM de Anori, que retornava de um serviço quando encontrou os náufragos.

Além de salvar o casal, os policiais conseguiram rebocar a canoa à deriva até o porto de Manacapuru. Após o desembarque, o Corpo de Bombeiros assumiu o atendimento e encaminhou os pescadores ao Hospital Geral da cidade.