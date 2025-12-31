   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Veja resgate de casal que sobreviveu a naufrágio usando porta de geladeira no Amazonas

Por Portal Do Holanda

31/12/2025 17h50 — em
Amazonas



Manaus/AM - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato do resgate de um casal de pescadores que sobreviveu a três horas à deriva nas águas do Rio Solimões. Raimunda Lima, de 52 anos, e José Carlos Ferreira, de 61, foram salvos na tarde da última terça-feira (30), na zona rural de Manacapuru, interior do Amazonas.

A embarcação do casal virou durante uma tempestade severa. Para não afogarem, os dois se agarraram a uma porta de geladeira que flutuava no rio. Nas imagens, é possível ver a aproximação da lancha da Polícia Militar e o esforço da equipe para retirar as vítimas da água, em um momento em que a mulher já apresentava sinais de exaustão extrema.

Segundo o casal, o acidente foi causado pelos bbanzeiros. Durante o tempo em que estiveram na água, outras embarcações passaram pelo local, mas ninguém percebeu os pedidos de socorro.

"Quando avistamos o casal no meio do rio, a senhora já estava muito fraca. Conseguimos nos aproximar e puxá-los para a lancha", relatou o subtenente Dernilson Barros, do 1º Grupamento da PM de Anori, que retornava de um serviço quando encontrou os náufragos.

Além de salvar o casal, os policiais conseguiram rebocar a canoa à deriva até o porto de Manacapuru. Após o desembarque, o Corpo de Bombeiros assumiu o atendimento e encaminhou os pescadores ao Hospital Geral da cidade.

Bastidores da Política - A injustiça do STF com os estudantes do Amazonas Bastidores da Política
A injustiça do STF com os estudantes do Amazonas

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Divulgação

31/12/2025

Veja funcionamento da rede de urgência e emergência no Ano Novo e ponto facultativo

Foto: Reprodução

31/12/2025

Operação Impacto amplia presença policial e fiscalização no Réveillon em Manaus

Foto: Divulgação

31/12/2025

Manaus passa a permitir parcelamento de dívidas municipais em até 60 vezes

Foto: Reprodução/Aleam

31/12/2025

Aleam amplia ações sociais com projetos de inclusão, educação e saúde em 2025

Foto: Divulgação

31/12/2025

Amazonas registra mais de 10 mil ações de regularização fundiária em 2025

Foto: Reprodução

31/12/2025

Casal de pescadores sobrevive após ficar à deriva por 3 horas no rio Solimões

Foto: Divulgação

31/12/2025

Esquema de segurança e saúde é reforçado no Amazonas durante o réveillon

Foto: Jander Robson/ Portal do Holanda

31/12/2025

Loterias ficam entupidas de apostadores da Mega da Virada em Manaus

Foto: Reprodução/Redes Sociais

31/12/2025

Mulher de branco, onça baleada e Caso Benício: veja o que marcou 2025 no Amazonas

Hospital João Lúcio - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

31/12/2025

Homem morre em Manaus após sofrer acidente de trânsito em Tefé

Vítima foi atingida por caminhão - Foto: Divulgação

31/12/2025

Menina de 6 anos atropelada por caminhão na Av. Cosme Ferreira morre no hospital

Queima de fogos na Ponta Negra - Foto: Divulgação

31/12/2025

Saiba como fica o clima em Manaus na véspera de Réveillon

31/12/2025

Ao vivo: Confira o último giro de notícias de 2025

Foto: Divulgação

30/12/2025

MPAM divulga resultado final de processo seletivo para estagiários

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

30/12/2025

Público lota anfiteatro da Ponta Negra durante Réveillon Gospel

30/12/2025

Tubulação rompe e transforma rua em rio de lama no Bairro Planalto; vídeo

Foto: Caio Guarlotte

30/12/2025

Menina é atropelada na avenida Cosme Ferreira

Foto: Reprodução

30/12/2025

Governo publica retificação do concurso da Sema; veja

Foto: Reprodução

30/12/2025

Coari concede abono salarial e auxílio-alimentação a servidores da educação

Foto: Divulgação

30/12/2025

PC busca por adolescentes que desapareceram em diferentes zonas de Manaus

Foto: Divulgação

30/12/2025

Corpo de homem vindo da Fundação de Medicina Tropical aguarda família no IML

Foto: Divulgação

30/12/2025

Veja como fica o funcionamento do Centro e shoppings de Manaus no Ano Novo

Foto: Reprodução

30/12/2025

Aleam celebra convocação de 847 novos profissionais para reforçar Segurança no Amazonas

Foto: Reprodução

30/12/2025

Dentista atende idosa em ônibus após acidente com caminhão de milho na BR-174

Foto: Divulgação

30/12/2025

Surto de Oropouche foi causado pelo inseto maruim na Amazônica Ocidental

Foto: Divulgação

30/12/2025

Manaus abre inscrições para creches municipais; veja como concorrer a vagas para 2026

Foto: Divulgação

30/12/2025

Prefeitura monta esquema especial de saúde para o Réveillon Manaus 2026

Os atendimentos de urgência e emergência seguem em regime de plantão - Foto: Divulgação

30/12/2025

Confira o que funciona em Manaus durante feriado e ponto facultativo do Ano Novo

Deputado Roberto Cidade - Foto: Reprodução/Aleam

30/12/2025

Aleam termina 2025 com ações sociais, realização de concurso e redução do IPVA


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!