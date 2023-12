Feira do Santo Antônio terá reforma antecipada após incêndio destruir 18 boxes em Manaus

Eles serão realocados em boxes provisórios dentro do próprio espaço e vão receber auxílio do município para o reabastecimento de mercadorias.

Manaus/AM - Após o incêndio que destruiu 18 boxes na Feira do Santo Antônio, na zona oeste, na madrugada desta segunda-feira (4), a Prefeitura de Manaus anunciou que vai iniciar ainda hoje a obra de revitalização do local.

