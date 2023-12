Feira pega fogo e desespera permissionários em Manaus; veja vídeo

Vídeo mostra Feira do Santo Antônio pegando fogo em Manaus pic.twitter.com/BaGmiNejQF — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 4, 2023

Manaus/AM - Um incêndio de grande proporções destruiu parte da Feira do Santo Antônio, localizada ao lado da Câmara Municipal de Manaus (CMM), na avenida Padre Agostinho Martin, no bairro Santo Antônio, no início da madrugada desta segunda-feira (4).

Conforme o prefeito David Almeida, as informações dos permissionários são de que um curto-circuito em um dos boxes teria ocasionado o fogo, que se espalhou para outros 15 estabelecimentos no espaço.

Houve desespero no local, mas o Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas rapidamente. Os trabalhadores que perderam tudo vão receber ajuda da prefeitura.

Apesar dos danos, apenas o espaço atingido foi isolado e o restante dos boxes funcionam normalmente.

A feira já estava no cronograma de reforma, mas as obras devem ser antecipadas a partir de agora, conforme o prefeito. No local, funcionam mais de 200 boxes e diferentes departamentos.