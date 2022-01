Em Manaus, Sesc Balneário abre matrículas para atividades esportivas

Manaus/AM- O Sesc Amazonas informou nesta quinta-feira (20), que está com matrículas abertas para modalidades esportivas no ano de 2022.



Para este ano, serão ofertadas aulas para as modalidades de Futsal, Basquete, Voleibol, Corrida, Natação, além de Hidroginástica e Pilates no Solo. Também são disponibilizadas aulas de artes marciais como MMA Fit e Jiu Jitsu.



Todas as atividades, assim como as aulas de musculação e cross training da Academia Sesc, situada na unidade do Sesc Balneário, na Avenida Constantinopla, n. 288, bairro Alvorada, são acompanhadas por instrutores qualificados.



A direção do Sesc AM reforça que os protocolos de saúde e orientações dos decretos estadual e municipal, com relação aos cuidados de distanciamento, redução do público nos horários e higienização constante, estão sendo praticados.



Confira a tabela completa de preços das mensalidades, dias e horários das atividades: