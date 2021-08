Covid: Manaus continua vacinação em público a partir de 18 anos nesta segunda

Clube do Trabalhador do Sesi/AM

Manaus/AM - A campanha de vacinação contra a Covid-19, que a Prefeitura de Manaus vem realizando desde o dia 19 de janeiro, terá prosseguimento nesta segunda-feira, 2/8, em 20 pontos distribuídos pela cidade. Até este domingo, 1°, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que coordena toda a estratégia de vacinação na capital, computava um total de 1.533.061 doses aplicadas, sendo 1.175.898 primeiras doses, 332.158 segundas doses e 25.003 doses únicas. O grupo de faixa etária, que abrange a população a partir dos 18 anos já contemplada com a vacinação, é o que registra o maior número de pessoas com as duas doses dos imunobiológicos CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer - 1.078.791, o que corresponde a 70,4% do total aplicado na cidade.

