Confira postos de vacinação que vão atender público a partir de 40 anos em Manaus

Manaus/AM - O fim de semana na capital será de intensa movimentação nos postos de vacinação que vão receber e imunizar o público a partir dos 40 anos.

No total, 56 locais irão receber a população dessa faixa etária para aplicar a primeira dose da vacina contra a covid-19.

O Centro de Convenções Vasco Vasques, Sambódromo e Arena da Amazônia funcionarão por 32 horas, ininterruptamente, das 9h de sábado às 17h de domingo e os demais local funcionarão no sábado (12) e no domingo (13), de 9h às 17h.

Cinco deles são fixos, como o Clube do Trabalhador do Sesi, na av. Cosme Ferreira, o Balneário do Sesc, no bairro Alvorada, o Centro Cultural Povos da Amazônia, no Crespo, a Universidade Paulista, em Flores, e o estacionamento do Supermercado Coema, na avenida Torquato Tapajós.

Os demais são UBSs, policlínica e escolas que estão divididas por zonas, confira: