Cinegrafista da TV Encontro das Águas é encontrado morto em Manaus

Manaus/AM - O cinegrafista da TV Encontro das Águas, Paulo Darlan Silva dos Santos, 56 anos, foi encontrado morto dentro de uma piscina, na manhã deste domingo (1), em um sítio no bairro Tarumã-Açú, zona Oeste. Segundo informações iniciais, o local teria sido alugado para uma festa de aniversário e, pela manhã, o corpo foi encontrado por pessoas que estavam na festa. O IML constatou que a causa da morte foi por afogamento. O caso deverá ser investigado pela polícia. Por meio das redes sociais, a emissora lamentou a morte do profissional. “Sua alegria e parceria eram uma constante, nos 10 anos de serviços prestados como câmera de estúdio na Fundação”, diz um trecho da nota.

