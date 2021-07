Diretor da TV Encontro das Águas nega esquema de rachadinha em Manaus

O Diretor-Presidente da TV Encontro das Águas, Oswaldo Lopes, se manifestou após ser acusado pela jornalista Nauzila Campos de esquema de rachadinha na emissora, antiga TV Cultura.

“O Diretor-Presidente da Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas, Oswaldo Lopes vem a público repudiar todas as acusações contra a sua conduta e imagem à frente da emissora pública, proferidas pela servidora pública, Sra. Nauzila Campos.

Lopes afirma que as acusações são infundadas e que, apesar de não ter sido notificado oficialmente, está tomando todas as medidas cabíveis para que os fatos sejam devidamente esclarecidos e a verdade prevaleça. Para que isso ocorra, dentre as medidas tomadas, destaca-se a solicitação de uma auditoria do Estado na Emissora, por meio da Controladoria Geral do Estado do Amazonas onde o presidente se coloca à disposição de todos os órgãos competentes.

Enquanto profissional de comunicação há mais de 30 anos e gestor da emissora pública estadual por duas administrações, Oswaldo Lopes reitera que suas ações são pautadas pela transparência, compromisso com a probidade administrativa e honestidade e que não pode permitir que ações levianas e incabíveis perturbem o andamento das atividades do Sistema de Comunicação em prestar serviço de informação e qualidade à população”, informou em nota.