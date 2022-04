Buscas por paraquedista desaparecido são retomadas pelo 13° dia no Amazonas

Manaus/AM – Após a confirmação de que o corpo achado na tarde dessa terça-feira (26), no rio Negro, não era do paraquedista desaparecido Luiz Henrique Cardelli, os bombeiros retomam as buscas pelo 13° dia nesta quarta-feira (27).

Com a ajuda de drones, agentes procuram pelo advogado em áreas de mata fechada e nas águas. Por terra, mateiros e moradores da região fazem as buscas na área de floresta na esperança de que Cardelli seja encontrado com vida.

E outra parte da equipe faz buscas em embarcações pelo rio. Ontem, Atos Cardoso, advogado da família de Luiz concedeu entrevista a uma emissora de TV e exibiu um vídeo da tempestade que se aproximava, feito e enviado por uma amiga do paraquedista minutos antes de ele realizar o salto.

Atos questionou novamente a autorização de voo concedida naquelas condições climáticas e disse que confia na Justiça para apurar se houve negligência no caso.

