Após dias de calor intenso, Manaus amanhece envolta em nevoeiro 'gelado'

Apesar da neblina e da sensação térmica de 24° com clima bem agradável, a meteorologia aponta que o friozinho logo irá embora. A previsão para hoje é de um dia de calor com 33° e previsão de 20 mm de chuva.

Manaus/AM – Um nevoeiro intenso envolve Manaus desde as primeiras horas do dia nesta quarta-feira (27). A nuvem de fumaça começou a se formar logo depois da chuva forte que caiu na noite de ontem (26) e atingiu todos os bairros da capital.

