Hospital de Manaus procura familiares de paciente internado após agressão

Manaus/AM - O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), pede ajuda para encontrar os familiares de um paciente, não identificado, que se encontra internado desde o dia 21 de abril.

O homem foi levado ao HPS pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), vítima de agressão física. Atualmente ele está sob os cuidados da equipe de intensivistas do hospital.

De acordo com o serviço social, o homem tem aproximadamente 38 anos de idade e exibe uma tatuagem com diversos desenhos no braço direito.

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização da família do paciente que entre em contato pelos números (92) 3249-9062 e 99378-8158, ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.