Saiba como será o funcionamento dos cemitérios de Manaus no Dia das Mães

Manaus/AM - A logística de atendimento para receber o público que irá visitar seus entes nos cemitérios públicos no Dia das Mães, 8/5, foi discutida nesta terça-feira (26), pela Prefeitura de Manaus. A estimativa é de que mais de 500 mil pessoas passem pelos dez campos-santos de Manaus, sendo seis na capital e quatro na zona rural.

Os cemitérios irão funcionar das 6h às 18h, e mais de mil servidores municipais atuarão no atendimento e orientação ao público.

Estrutura

Ainda na parte física, alguns pontos de luz foram substituídos em todos os cemitérios, que já possuem iluminação a LED. Serviços de asfaltamento e ordenamento do passeio público também foram implementados nesses espaços.

Acolhida

Os seis cemitérios da cidade recebem ambientação musical, que será conduzida pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), para garantir um acolhimento diferenciado às famílias. Além disso, haverá apresentações musicais, de forma simultânea, nos cemitérios, em horários diferenciados.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) terá equipes de fiscalização atuando em todos os cemitérios de Manaus. Servidores vão se revezar para ordenar e fiscalizar o comércio informal nesses locais. De acordo com o diretor do Comércio Informal da Semacc, Roberto Lima, não há necessidade do ambulante ter cadastro do município para vender seus produtos no entorno dos cemitérios.

Mudas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) informou que haverá doação de mudas de plantas de várias espécies aos familiares que desejarem plantar próximo à sepultura de seu ente querido.

Trânsito

O monitoramento das vias no entorno dos principais cemitérios da cidade será realizado por agentes de trânsito e fiscais de transportes, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A ação visa garantir a segurança viária e facilitar o acesso dos visitantes aos cemitérios, além de manter a fluidez do tráfego.

Apoio

O Fundo Manaus Solidária, as secretarias municipais de Saúde (Semsa), de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e o Corpo de Bombeiros também estarão com apoio nos locais.