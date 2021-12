Banhistas aproveitam fim de semana do Natal na praia da Ponta Negra em Manaus

Manaus/AM - A praia da Ponta Negra, localizada na zona Oeste de Manaus, funcionou no Natal com horários especiais, e os usuários, banhistas e famílias aproveitaram a data natalina para curtir o cartão-postal. A tradicional festa de Réveillon na praia do complexo e a queima de fotos foram canceladas este ano em razão da pandemia do coronavírus. O cálculo é que, durante os dias, nos dois turnos, incluindo o domingo, tenham passado pela praia aproximadamente 30 mil pessoas. Em razão da pandemia, a orientação é para que se atenda aos cuidados básicos, como uso de máscara e o distanciamento social, além da vacinação e dos reforços da prefeitura para garantir o máximo de imunização à população. Com a vazante do rio, a faixa de areia está mais extensa, ampliando o espaço para uso da praia. O complexo está atendendo ao decreto do governo do Estado para realização de eventos no Amazonas. O Decreto 44.978/2021 suspende a realização de eventos com mais de 3 mil pessoas, sendo válido até 15 de janeiro de 2022.

