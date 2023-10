Avião da FAB chega a Israel para resgatar 210 brasileiros

O avião com os primeiros passageiros resgatados deve chegar ao Brasil nesta quarta-feira (11). O segundo voo deve retornar na quinta-feira (12), com outros 210 repatriados.

A aeronave KC-30, tem capacidade para 210 passageiros. Ela é a primeira das seis aeronaves enviadas pelo governo brasileiro a pousar em solo israelense para trazer de volta cidadãos que moram ou estavam de passagem por Israel no momento do ataque do Hamas.

