Gabriela Duarte consegue deixar Israel com os filhos em meio à guerra

“O primeiro míssil eu ouvi do hotel que eu estou às 6h30 da manhã”, relatou a atriz em vídeo publicado no domingo (8). A atriz contou ainda que tinha planejado a viagem há menos anos para que os filhos conhecerem a cultura do pai, que é judeu.

“Todos bem e e segurança”, avisou. A filha de Regina Duarte estava em Tel Aviv desde sexta (6). O país foi atacado por líderes do grupo Hamas, no sábado (7).

Gabriela Duarte conseguiu deixar Israel com os filhos A atriz compartilhou com os seguidores que havia conseguido um voo até Praga.

