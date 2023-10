'A minha melhor esperança é que ela tenha sido sequestrada', diz irmã de brasileira desaparecida em Israel

A carioca Bruna Valeanu completou mais de 48 horas desaparecida em Israel. A jovem participava da rave Universo Paralello, próximo à Faixa de Gaza, no Deserto do Negev, quando o local foi invadido por homens do Hamas no último sábado (7).

Bruna mora há 8 anos no país e cursa faculdade de Marketing. A família teme que a jovem esteja morta, mas não descarta a possibilidade de que ela tenha sido levada pelos extremistas.

A irmã de Bruna fez uma declaração desesperada onde afirma que a única esperança de que ela esteja viva é se tiver sido levada.

"Sendo muito sincera, a minha melhor esperança é que ela tenha sido sequestrada. Porque se não, eu acho que é isso, ela não sobreviveu", disse Nathalia Valeanu ao G1.

A irmã contou que Nathalia estava na festa com um grupo de amigos brasileiros e israelenses, mas eles se separaram no momento da invasão.

O último contato com Bruna foi por uma mensagem onde ela afirma que estava no meio do mato, cercada por membros do Hamas.

“Ela disse que ouvia muitos tiros e tinha muitas pessoas feridas. E ela estava no meio de um mato, mas era um lugar que estava meio cercado”, explica.

Após isso, ninguém mais teve contato com ela. Alguns amigos que estavam na festa com Bruna conseguiram se salvar e informaram à mãe e outra irmã de Bruna, que também moram em Israel, sobre o sumiço dela.