Vídeo: namorada de brasileiro desaparecido diz que se protegeu com corpos de mortos em Israel

Rafaela Treistman, namorada de Ranani Glazer, contou em entrevista à CNN Brasil que se protegeu com os corpos de mortos em um bunker durante os ataques do Hamas. Ela estava com amigos e com o namorado Ranani em uma festa eletrônica em Israel.

Rafaela contou à CNN Brasil que estava em uma festa rave com o namorado e amigos, no sul de Israel, quando começaram a ver mísseis na manhã de sábado (7). Neste momento, eles começaram a procurar no GPS qual bunker seria mais perto para sair da festa, já que estavam em uma área aberta. Eles encontraram um bunker em um ponto de ônibus na estrada.

A gente não tinha como sair [de dentro do bunker]. Tentamos ligar para a polícia. Enfim, se defendendo literalmente com os corpos das pessoas que morreram pela situação. Em algum momento, eu não vi mais o meu namorado. Não sei se ele levantou, se chegou a sair. Eu não vi mais ele. Eu estava muito desorientada. Eu desmaiava muito, desmaiava e acordava por causa do gás

A única coisa que eu queria saber é que ele está bem. Estou torcendo para ele estar bem. [Estou] rezando para ele estar só em um hospital e não tenha conseguido avisar a gente. Eu não lembro direito das coisas. Eu sei que uma hora ele estava lá comigo, a gente estava junto em um canto, abraçados, e uma hora ele não estava mais. Eu estava tão desorientada que uma hora eu achava que a menina que estava do meu lado era ele falando, [e eu] perguntando 'Ranani, é você?' e ela não respondia.

Eu juro que parece que não é de verdade isso. Muita coisa que as pessoas falam e não acontecem. Eu estou chocada e trêmula. Eu acordei várias vezes no meio da noite, só perguntando pelo Ranani, perguntando para a minha mãe: 'Cadê ele?'. A gente não sabe. Eu acho que a gente vai ficar assim até encontrar ele. Situação de desespero. Agonia de só querer vê-lo, saber onde ele está e ter que passar por tudo isso. As dores no corpo, angústia, raiva de quem poderia fazer uma coisa dessas. [Agora estou] tentando manter a cabeça positiva, que tudo vai dar certo, que vão encontrar ele. E rezando pelas famílias das pessoas.