Nilton Lins

Trump diz que EUA vão retirar certificação da Bombardier Global Express até que Canadá certifique Gulfstream

Por Reuters

29/01/2026 19h54
Mundo



29 Jan (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que os EUA estavam retirando a certificação da Bombardier Global Express do Canadá e de todas as aeronaves fabricadas no Canadá até que o vizinho certifique a empresa norte-americana Gulfstream.

“Além disso, o Canadá está efetivamente proibindo a venda de produtos Gulfstream no Canadá por meio desse mesmo processo de certificação”, disse Trump em uma postagem no Truth Social.

“Se, por qualquer motivo, essa situação não for CORRIGIDA imediatamente, vou cobrar do Canadá uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer aeronaves vendidas nos Estados Unidos da América.”

(Reportagem de Bhargav Acharya em Toronto e Jasper Ward em Washington)

Bastidores da Política - Governo protege a floresta, mas despreza quem vive na Amazônia Bastidores da Política
Governo protege a floresta, mas despreza quem vive na Amazônia

