   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Delcy Rodríguez propõe anistia geral para presos políticos na Venezuela

Por Portal Do Holanda

31/01/2026 0h33 — em
Mundo


Foto: Gabinete presidencial da Venezuela

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, apresentou nesta sexta-feira (30) uma proposta de lei de anistia geral para perdoar crimes políticos cometidos entre 1999 e 2026.

O anúncio, feito no Tribunal Supremo de Justiça, busca "curar feridas" do confronto interno e ocorre após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

A medida atende a pressões internacionais pela democratização do país. Segundo a ONG Foro Penal, mais de 700 pessoas ainda seguem presas por motivos políticos, enquanto outras 303 já foram libertadas desde a queda do regime chavista.

O projeto segue para a Assembleia Nacional, onde a aprovação é dada como certa devido à maioria governista.

Bastidores da Política - CFM E CRMs pisam na lei e no direito dos médicos recém formados Bastidores da Política
CFM E CRMs pisam na lei e no direito dos médicos recém formados

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


Donald Trump com Jeffrey Epstein — Foto: Comissão de Supervisão da Câmara / Divulgação Donald Trump com Jeffrey Epstein — Foto: Comissão de Supervisão da Câmara / Divulgação

30/01/2026

Trump é acusado de abusar de adolescente em arquivos de Epstein, diz jornal

30/01/2026

ICE amplia poder de agentes federais para prender pessoas sem mandado, diz New York Times

30/01/2026

Senado dos EUA aprova projeto de financiamento do DHS por 2 semanas, permitindo negociações sobre atividades do ICE

30/01/2026

Breve paralisação do governo dos EUA parece inevitável, apesar de acordo

30/01/2026

Senado dos EUA realiza votações nesta sexta-feira sobre pacote de gastos, às vésperas de paralisação

30/01/2026

EUA têm protestos em todo o país contra o ICE em Minneapolis em meio a mensagens contraditórias de Trump

30/01/2026

Departamento de Justiça de Trump divulga grande lote de arquivos sobre Jeffrey Epstein

30/01/2026

Argentina está em negociações avançadas para se tornar destino de deportações dos EUA, diz NYT

30/01/2026

Trump diz ser inapropriado questionar Warsh sobre corte de juros pelo Fed

30/01/2026

Trump diz que Irã quer fazer acordo

30/01/2026

Homem vestido de Batman invade reunião nos EUA e protesta contra ICE; vídeo

30/01/2026

Assessor de Trump Kevin Hassett diz à CNBC que Warsh é boa escolha para dirigir o Fed

Foto: Reprodução

30/01/2026

Ex-apresentador da CNN é preso pelo ICE durante manifestação em Minnesota

30/01/2026

Waller diz que votou por corte de juros pelo Fed devido a risco no mercado de trabalho

30/01/2026

Rússia suspende ataques a Kiev até domingo a pedido de Trump; Zelenskiy vai retribuir

30/01/2026

Trump e democratas dizem que houve acordo para evitar paralisação; negociações sobre imigração continuarão

29/01/2026

Trump diz que EUA vão retirar certificação da Bombardier Global Express até que Canadá certifique Gulfstream

29/01/2026

EUA aliviam sanções contra indústria petrolífera venezuelana

29/01/2026

Trump vai impor tarifas sobre produtos de países que fornecem petróleo a Cuba, diz Casa Branca

29/01/2026

Acordo é alcançado para aprovar projetos de lei de gastos e evitar paralisação de agências governamentais dos EUA

29/01/2026

Trump e democratas tentam evitar paralisação após projeto de financiamento ser rejeitado no Senado

29/01/2026

Trump afirma que Putin concordou em não disparar contra Kiev durante uma semana em meio ao frio

29/01/2026

Czar da fronteira dos EUA diz que ICE em Mineápolis se concentrará em operações estratégicas

Foto: Reprodução/Youtube

29/01/2026

Irã reforça Forças Armadas e promete resposta "esmagadora" aos EUA

29/01/2026

EXCLUSIVO-Agentes do ICE em Minnesota receberam ordens para não interagir com "agitadores" em novas diretrizes

29/01/2026

Trump e Schumer avançam em acordo para evitar paralisação do governo dos EUA, diz NYT

28/01/2026

FBI faz buscas no escritório eleitoral de Atlanta, investigando alegações de fraude eleitoral de Trump em 2020

28/01/2026

Bruce Springsteen lança música de protesto em Minneapolis e canta "Fora, ICE!"

28/01/2026

Líder democrata diz que agentes de imigração devem deixar de usar máscaras e passar a usar câmeras corporais


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!