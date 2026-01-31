Delcy Rodríguez propõe anistia geral para presos políticos na Venezuela
31/01/2026
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, apresentou nesta sexta-feira (30) uma proposta de lei de anistia geral para perdoar crimes políticos cometidos entre 1999 e 2026.
O anúncio, feito no Tribunal Supremo de Justiça, busca "curar feridas" do confronto interno e ocorre após a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.
A medida atende a pressões internacionais pela democratização do país. Segundo a ONG Foro Penal, mais de 700 pessoas ainda seguem presas por motivos políticos, enquanto outras 303 já foram libertadas desde a queda do regime chavista.
O projeto segue para a Assembleia Nacional, onde a aprovação é dada como certa devido à maioria governista.
