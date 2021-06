Ato contra Bolsonaro em Manaus reúne cerca de 2 mil pessoas; veja fotos

"Estamos em um ato em defesa do Brasil. Nos solidarizamos a todas as pessoas que perderam familiares e amigos pelo Coronavírus, por não ter vacina e oxigênios nos hospitais, mas vamos continuar na luta", finalizou Yan.

"Nós chegamos hoje a 500 mil mortos, e fizemos o ato não apenas para retratar que o presidente Jair Bolsonaro não comprou as vacinas quando deveria ter comprado, mas também para que ele pare com a política de cortes.", detalhou Yan.

Manaus/AM - O país acordou com a triste notícia de que 500 mil pessoas foram mortas pela Covid desde o início da pandemia, e atos contra o presidente Jair Bolsonaro lotaram as ruas das principais capitais do Brasil. Em Manaus, 2 mil pessoas se encontraram na Praça da Saudade, e percorreram as ruas do Centro, em direção ao Teatro Amazonas, onde centenas de manifestantes mostravam o descontentamento.

