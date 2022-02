Aprovados em seleção da PGM em Manaus são convocados para início imediato

Mais de 1.100 candidatos participaram do 2° Exame de Seleção, que ofereceu 20 vagas, sendo duas vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PcDs). A prova foi realizada em única etapa, em dezembro de 2021.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus convocou bacharéis em direito aprovados no 2° Exame de Seleção do Programa de Residência Jurídica (PRJ), para o início imediato. O edital com a chamada de 16 novos residentes jurídicos será publicado no Diário Oficial do Município (DOM), desta segunda-feira (21).

