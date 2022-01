PGM divulga resultado final para seleção de Residência Jurídica em Manaus

Manaus/AM - A Procuradoria Geral do Município (PGM), torna público o resultado final do 2° Exame de Seleção do Programa de Residência Jurídica (PRJ). A homologação foi publicada na edição n° 5.265, do Diário Oficial do Município (DOM), de segunda-feira 1(7), na ordem de classificação dos candidatos.

Ao todo, foram oferecidas 20 vagas, sendo duas reservadas para Pessoas com Deficiência (PcDs), mais cadastro reserva. Na ausência de candidato aprovado para a vaga de PcD, a homologação restringe-se aos candidatos da ampla concorrência.

O procurador-geral do município, Ivson Coêlho e Silva, explicou que as primeiras convocações estão previstas para acontecer no próximo mês. “Iniciaremos a chamada em fevereiro, tendo em vista que já há orçamento previsto, e vagas em aberto. Logo, os residentes passarão a colher a experiência dos procuradores, ao passo que estes ganham pessoas qualificadas para auxiliar nas tarefas. É uma honra poder dar início a esse novo programa, o mais concorrido da história de todas as instituições do Amazonas, nesses moldes”, frisou Ivson.

Para verificar a classificação e o resultado final, os interessados também podem acessar a página da PGM (www.pgm.manaus.am.gov.br). No ícone “Processo Seletivo Residência Jurídica 2021” é possível acompanhar todas as informações da seleção e do processo de contratação.

Formação

O Programa de Residência Jurídica da PGM se caracteriza como treinamento em serviço, no qual o aluno-residente recebe uma bolsa-auxílio mensal de R$ 2.500, valor estipulado em lei.

As atividades práticas e teóricas dos residentes são geridas pelo Centro de Estudos, Divulgação e Biblioteca (CEDB). Os alunos-residentes atuam auxiliando os procuradores do município em atividades de apoio como pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência, elaboração de relatórios e ofícios.