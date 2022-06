Amigos protestam após morte de motorista de ambulância em Manaus; Vídeo

Manaus/AM – Amigos do motorista de ambulância Francisco Cavalcante, que morreu atropelado durante uma corrida de rua no último domingo (19), fizeram uma parada em frente ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na tarde de hoje (20), antes de seguirem para o sepultamento do trabalhador.

Amigos de motorista de ambulância protestam em frente de delegacia em Manaus https://t.co/SQMas6NaXa pic.twitter.com/dEfYovpX25 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 20, 2022

O grupo enfileirou as ambulâncias e ligaram as sirenes, como forma de manifestação contra a morte do motorista. O responsável pelo atropelamento estava com sinais de embriaguez foi detido no mesmo dia do acidente e levado para o 1° DIP. Não há informações se ele continua preso.

Além de Francisco, um cadeirante também foi atropelado e levado para o Hospital 28 de Agosto.

O corpo do motorista de ambulância será enterrado em um cemitério em Iranduba