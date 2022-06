Vídeo: Suspeito de matar motorista de ambulância atropelado chega rindo à delegacia em Manaus

Manaus/AM – Populares revoltados se concentraram na manhã de hoje (19), na frente do 1° DIP, no Centro, para acompanhar a prisão do homem que matou um motorista de ambulância atropelado e deixou um cadeirante ferido durante uma corrida de rua na manhã de hoje na av. Eduardo Ribeiro.

Homem que atropelou e matou motorista de ambulância chega à delegacia em Manaus pic.twitter.com/EWshIcK6z0 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) June 19, 2022

O grupo pede que o homem não seja liberado sob pagamento de fiança. Muitos dos que se faziam presentes, testemunharam o momento em que o condutor, com sinais de embriaguez, avançou sobre os participantes e atingiu o cadeirante após ter atropelado e matado o motorista da ambulância bem perto dali.

Na chegada à delegacia, o homem não estava algemado e sequer sabia que tinha matado uma pessoa. Ele afirmou que tinha apenas batido o carro de uma mulher e com sorriso no rosto deixou a viatura e entrou no prédio da delegacia.

Enquanto isso, amigos e familiares de Francisco Cavalcante, o motorista morto, compartilhavam mensagens de luto e revolta nas redes sociais.

“Júnior Chaparral”, como Francisco era conhecido pelos amigos, era motorista de ambulância de um hospital particular e estava trabalhando, quando foi atropelado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.