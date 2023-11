45ª Expoagro deve movimentar R$ 195 milhões em negócios no Amazonas

Manaus/AM - O governador Wilson Lima lançou neste sábado (18), a 45ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) que tem expectativa de movimentar mais de R$ 195 milhões em negócios durante esta edição. A feira acontecerá, entre os dias 5 e 10 de dezembro, na primeira etapa do Parque Multiuso Eurípedes Ferreira Lins que está sendo construído pelo Governo do Amazonas, localizado no quilômetro 02 da BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista.

Essa será a primeira vez que o espaço receberá a feira, que é coordenada pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). Conforme o governador Wilson Lima, a feira será uma oportunidade para que os produtores rurais, que atravessam o problema de estiagem no estado, tenham espaço de discussão com o Poder Público e com o setor produtivo para tratar caminhos de solução.

"Esse é o momento em que os produtores rurais e os pecuaristas vêm para a feira para mostrar o que eles estão produzindo e também como é que eles estão superando essas dificuldades da estiagem. É um momento em que eles vão ter contato com os nossos técnicos do sistema Sepror, com técnicos de outros institutos, como, por exemplo, do Ministério da Agricultura. Então é um momento de compartilhar, de entender as dificuldades e também entender que soluções estão sendo apresentadas".

A Expoagro é a vitrine do agronegócio sustentável amazonense e promove as melhores oportunidades para fazer negócios, contatos e conhecer novas tecnologias disponíveis no mercado, beneficiando pequenos, médios e grandes produtores rurais e a população em geral, proporcionando desenvolvimento econômico, entretenimento e modernização do setor.



"Desde que retomamos a feira, em 2019, ela só tem crescido. A expectativa para esse ano é que se movimente algo em torno de R$ 200 milhões, durante esses cinco dias de evento. E a interlocução com a Assembleia (Legislativa), a Câmara de vereadores de Manaus, os prefeitos do interior no sentido de apoiar também a agricultura lá nos seus municípios e as atividades do setor primário como um todo. Assim como a relação com o Ministério da Agricultura, com o Governo Federal, é importante, inclusive esse espaço foi cedido com resultado dessa relação com o governo federal e hoje a gente tem a possibilidade de fazer uma entrega tão importante para o povo do Amazonas", destacou o governador Wilson Lima que esteve acompanhado da primeira-dama, Taiana Lima.

A Expoagro terá em seu espaço programação destinada às famílias e aos produtores rurais, marcando o retorno e a entrega da casa do produtor rural amazonense, no Parque Multiuso Eurípedes Ferreira Lins.

"A Expoagro esse ano não é um momento somente de festa. É um momento de negócio. Nós estaremos com R$ 5 milhões da Afeam, especificamente, para ser movimentado na feira. Toda aquisição de produtos e de equipamentos, de carros vão ser livres de ICMS. Nós não teremos tributação em cima desses veículos e desses equipamentos, então isso tudo vai facilitar para fazer negócio. Além de capacitações, em parceria com a Embrapa e workshops sobre melhoramento da genética da pecuária", comentou o secretário da Sepror, Daniel Borges.

A obra é executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e o projeto da primeira etapa está 95% executado. A obra gera 600 empregos diretos e indiretos. "Esse parque de exposição vai dar a importância que o Governo do Estado dá para o setor primário e para o setor do agro. Essa é uma obra dinâmica e com construções que vão gerar um impacto positivo para o agronegócio no Amazonas", disse o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima.

Investimentos

O Complexo Expoagro possui investimento total de R$ 45,3 milhões, sendo R$ 25,1 milhões para construção do Parque de Exposições Agropecuária Dr. Eurípedes Ferreira Lins; R$ 17,1 milhões para a construção de acessos e retornos ao Parque Multiuso; e R$ 3,1 milhões para a reforma geral do prédio para funcionamento da sede administrativa.



Após a Expoagro 2023, o Parque será utilizado para diferentes eventos ligados ao setor primário do estado, além de fomentar o comércio local e promover a troca de conhecimento e experiências entre diferentes eventos.

Sobre a Expoagro 2023

Além da expectativa recorde de movimentação econômica de mais de R$ 195 milhões, o Governo do Amazonas, por meio da Sepror, prevê a participação de mais de 350 mil visitantes e de 450 expositores, envolvendo a comercialização de maquinário, negócios de animais, bovinos, caprinos, ovinos, praça de alimentação e ações de crédito rural, por meio dos agentes financeiros.



O parque possui área total de 27 hectares e área construída de 16 hectares e está dividido em três blocos: A (pista de rodeio e de vaquejada), B (para expositores, fazendinha, parque de diversões e praça de alimentação) e C (dois estacionamentos com capacidade total de 975 vagas, área de tanques de piscicultura; área de pavilhões de animais de pequeno e grande porte; e outros; além de acessos com áreas de circulação destinados à pedestres e carros.