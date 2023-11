45ª Expoagro terá local definitivo no Amazonas; lançamento ocorre no sábado

Manaus/AM - O governador Wilson Lima lança neste sábado (18), às 11h da manhã, a 45ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro). O lançamento ocorre no Parque Multiuso Eurípedes Ferreira Lins, no quilômetro 02 da BR-174, que será o local definitivo da feira a partir deste ano.

A primeira etapa da obra do parque será entregue na abertura da 45ª edição da Expoagro.

Realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), a feira é a vitrine do agronegócio sustentável amazonense e promove as melhores oportunidades para fazer negócios, contatos e conhecer novas tecnologias disponíveis no mercado, beneficiando pequenos, médios e grandes produtores rurais e a população em geral, proporcionado desenvolvimento econômico, entretenimento e modernização do setor.