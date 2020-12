Vídeo: Biel vence última prova de fogo em 'A Fazenda'

O cantor Biel abriu vantagem contra Lipe Ribeiro e Tays Reis e conquistou a última prova de fogo de 'A Fazenda 12', neste domingo (06). Todos os peões participaram da prova, menos Lidi, que é a fazendeira da semana. Após a prova, Stéfani Bays foi puxada para a baia.

Para participar da disputa, os participantes pegaram ovos de cores diferentes: Jojo Todynho e Tays Reis ficaram com a cor laranja; já Stéfani e Biel pegaram a roxa; enquanto Lipe Ribeiro e Mariano selecionaram a verde. O eliminado direto foi Mateus, que pegou o ovo vermelho. Cada dupla precisou entrar em consenso e apenas Jojo abriu mão da disputa. Por isso, Mateus definiu que Biel e Lipe fariam a prova de fogo.

A prova era feita por circuitos, sendo que os peões ficavam com um dos braços presos em um cano por um cadeado enquanto tentavam avançar pelo circuito. Biel fez a prova em dois minutos a menos do que Lipe, enquanto Tays se perdeu logo no começo e ficou distante dos adversários.



Assista;